Arriva a Tirrenia il grande beach soccer

Pisa, 12 marzo 2025 - Dal 17 al 20 luglio il campionato italiano divivrà la sua fase finale, quella decisiva per l’assegnazione dello scudetto e delle promozione in Serie A1, proprio sulle spiagge pisane. Un appuntamento di altissimo livello, per la prima volta in città, organizzato dal Lenergy Pisa, con il supporto di Confcommercio Provincia di Pisa e Sib Confcommercio Pisa. “Per la prima volta dalla nascita del campionato italiano di, nonostante il crescente numero di località candidate e la contestuale riduzione delle tappe disponibili, alla città di Pisa è stato conferito l'onore e la responsabilità di ospitare una propria tappa. L'evento si svolgerà nella prestigiosa cornice del Centro Coni, una struttura di rilevanza nazionale e internazionale”.