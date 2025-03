Ilfattoquotidiano.it - Arrestato il fratello di Maria Rosaria Boccia: rubava energia elettrica per il suo negozio di abbigliamento a Pompei

Andrea Gaetanodi, è statoper furto dinel propriodi, in provincia di Napoli. I carabinieri durante un controllo neldidel 44enne hanno scoperto un magnete che, applicato al contatore della corrente, gli consentiva di non registrare i consumi, come accertato dai tecnici dell’Enel accompagnati dai carabinieri. È scattata così l’accusa di furto aggravato per, ora è in attesa del processo per direttissima al tribunale di Torre Annunziata.Non è solo ila dover affrontare guai giudiziari. Anche, diventata nota per la sua presunta nomina a consulente al Ministero della Cultura guidato da Sangiuliano, che avevano portato alle sue dimissioni, è indagata per truffa dalla procura di Pisa per i fatti riguardano “la presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021”.