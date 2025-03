Arrestato il fratello di Maria Rosaria Boccia il furto scoperto dai carabinieri nel suo negozio a Pompei | così risparmiava sulle bollette

Leggi su Open.online

Guai in famiglia per, dopo che ihannosuoAndrea Gaetano, accusato didi energia elettrica. La vicenda è emersa durante un controllo dei militari di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, neldel 44ennedell’imprenditrice di. Proprio nella cittàna, l’uomo gestisce undi abbigliamento. Il trucco per risparmiareIeri 11 marzo, isono entrati nel locale e hannoun meccanismo che gli permetteva di non registrare i consumi di energia elettrica. Il sistema era stato applicato direttamente sul contatore dell’Enel, come hanno potuto accertare i tecnici della società di fornitura elettrica. Per Andrea Gaetanoè scattato l’arresto con l’accusa diaggravato ed è ora in attesa del processo per direttissima al tribunale di Torre Annunziata.