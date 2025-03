Lanazione.it - Arrestato dalla polizia locale mentre cede droga ad un minorenne

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 12 marzo 2025 – Spacciatoread un. Prosegue senza sosta l’attività dellaspezzina nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alla tutela della salute dei giovani. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Nucleo digiudiziaria del Comando di viale Amendola hanno portato a termine un’importante operazione nel Quartiere Umbertino, arrestando un pusher colto in flagrantevaad un. Grazie a un’efficace azione di monitoraggio del territorio, supportata dal sistema di videosorveglianza cittadina, gli agenti in abiti civili hanno potuto seguire in tempo reale i movimenti sospetti di due giovanissimi in corso Cavour che vagavano per la via, con atteggiamento tipico di chi è in cerca di sostanze stupefacenti.