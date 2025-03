Lanazione.it - Arrestati due giovani spacciatori. Trovati con droga, soldi e coltello

PONTEDERAAncora arresti nella zona della stazione ferroviaria, via Brigate Partigiane e piazza Vittime dei lager nazisti a Pontedera. E’ quella l’area più problematica della città per lo spaccio di. Nella serata di lunedì i carabinieri della stazione cittadina, durante un servizio di controllo, hanno notato dueseduti su una panchina che, alla vista dei militari, hanno cercato di nascondere in tasca due involucri. L’atteggiamento dei due ha insospettito i carabinieri che si sono avvicinati e hanno effettuato un controllo più approfondito con perquisizione personale. I due – entrambi di origine extracomunitari di 23 e 22 anni – sono staticon diverse dosi die alla fineper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, come detto, è scattata durante un servizio di perlustrazione in piazza Vittime lager nazisti.