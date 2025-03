Iltempo.it - Arcuri: "Si sapeva che aveva un debole". La rivelazione su Francesco Totti

Manuela, ospite da Caterina Balivo a “La Volta Buona”, ha ripercorso la sua carriera artistica e sentimentale. Attualmente legata a Giovanni Di Gian, con cui si è sposata nel 2022 e ha avuto un figlio, Mattia, l'attrice ha anche parlato dei suoi precedenti legami. Tra questi, subito è venuta fuori la domanda su. "Ci siamo frequentati da ragazzini, parliamo della preistoria. Pre-matrimonio, di tutti”, ha esordito l'attrice. “Io cercavo una storia seria, ho sempre voluto una famiglia e sapevo già che con lui non sarebbe stato così perchéuna vita piena di donne, ed era molto ambito”, ha detto nel salotto del programma pomeridiano di Rai 1., quindi, ha voluto chiarire le motivazioni del perché la sua relazione con l'ex calciatore non sarebbe mai potuta durare, non senza rimarcare, tuttavia, che lui era, ed è "un calciatore simpatico e bello, sicheunper me”.