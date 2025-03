Lanazione.it - Archiviazione sicura e velocità incredibile: l'SSD portatile Samsung da 1TB è SCONTATISSIMO su Amazon

Leggi su Lanazione.it

è un'azienda che riesce a garantire il top della qualità in ogni settore in cui opera e in ogni fascia di prezzo e di mercato e oggi, su, viene applicato uno sconto XL del 38% sul suo SSDda 1TB che viene messo in vendita al prezzo totale e finale d'acquisto di 99€. Approfitta subito di questa ottima occasione! Acquista l'SSDal 38% di sconto SSD: porta a spasso 1TB di storage, sconto eccezionale su! Questo SSD, in particolar modo si tratta del fortunato modello T7, offre unadi trasferimento fino a 1.050 MB/s tramite l'interfaccia USB 3.2 Gen 2, 9.5x volte più veloce di un HDD tradizionale.riesce a garantire la massimapossibile con questa tipologia di dispositivo d'. Si tratta, inoltre, di un SSD compatibile con iPhone, Mac, Videocamere, Windows (PC e laptop), PS5, Xbox, Smartphone, Tablet.