Ilrestodelcarlino.it - Archiviazione sicura e trasferimenti rapidi: Hard Disk Esterno da 500GB, compatto e veloce in MEGA SCONTO

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unè un dispositivo diportatile che consente di salvare e trasferire dati tra computer e altri dispositivi. Viene utilizzato per fare backup, archiviare file multimediali, o espandere la memoria di dispositivi con spazio limitato. Su Amazon, oggi, viene messo in promozione con unodel 30% l'Maxone dache viene messo in vendita a 27,97€. Approfitta subito dell’offerta! Acquista l'al 30% di: offertissima Amazon, maxidel 30% Questoè dotato di un design ultra sottile e robusto in metallo. Lo spessore di soli 0,4 pollici lo rende molto facile da trasportare. Si tratta di un HDD dae che dunque garantisce un ampio storage. Il modello antigraffio interamente in alluminio offre una notevole resistenza e durata, mantenendo questo disco rigido portatile fresco e silenzioso, inoltre completamente in oro risulta anche molto elegante e particolare in termini di design.