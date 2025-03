Apple TV+ arriva su Prime Video anche in Italia Germania e Spagna

Leggi su Cinefilos.it

TV+suinDa oggi,TV+ è disponibile tramiteincon un abbonamento aggiuntivo al prezzo di € 9,99 al mese. I clientiche si abbonano adTV+ attraversoavranno accesso a intrattenimento premium, come ai pluripremiati titoli di successo Scissione, Silo, See, Hijack: Sette ore in alta quota, The Morning Show, Slow Horses, Presunto innocente, Ted Lasso, Berlino: codice rosso, Dov’è Wanda? e Amare da morire (A muerte) oltre ai film di fama mondiale Wolfs – Lupi solitari, The Instigators, Misteri dal profondo e molti altri, insieme a eventi sportivi della Major League Soccer e della Major League Baseball. Dopo il lancio negli Stati Uniti a ottobre,TV+ è ora disponibileintramitecon un abbonamento aggiuntivo.