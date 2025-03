Lanazione.it - Applausi ai piccoli tennisti. Sfide "red", vince Tc Prato

Il Tennis Clubcontinua ad essere protagonista sia a livello giovanile che senior. Sui campi del circolo di via Firenze, il campionato Red (under 8) del Fitp Junior Program, dopo una bella giornata di tennis e non solo, a conquistare la vittoria finale sono stati proprio i padroni di casa che hanno preceduto nell’ordine Junior Tennis Marina di Carrara, Junior Club Next Gen e il C.T.P. Limonaia. "Un grande plauso a tutte le squadre partecipanti ed aiche si sono cimentati nelle gare - afferma il direttore sportivo del TcFranco Mazzoni -, è stata una bellissima manifestazione che ha permesso di confrontarsi con altri giocatori della stessa età in partite organizzate. Penso che sia il modo migliore per avvicinarsi al tennis e iniziare a fare tornei e competizioni.