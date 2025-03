Ilgiorno.it - Antincendio e sicurezza: addetti ai controlli

Addetto/a compiti di controllo e verifica - GAe Engineering srl: 1 posto Sede di lavoro: Rho Fiera. Codice offerta Afolmet: 91765. Tipologia di contratto: determinato scopo indeterminato. La risorsa, per una società leader nello sviluppo e applicazione di strategie, nellain cantiere e nella building safety management, si dovrà occupare di controllo montaggio/smontaggio allestimenti fieristici nel rispetto del Dvr (Documento Valutazione del Rischio) e del controllo presidiProfilo ideale: sono graditi Diploma di scuola superiore ed esperienza anche breve in ruolo analogo Orario di lavoro: full time. Retribuzione: circa 1.200 euro netti mensili per 14 mensilità; ticket restaurant giornalieri 8 euro Per info: Afolmet.it