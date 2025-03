Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Piange, Orlando Cacciato!

Leggi su Uominiedonnenews.it

: è arrivata una segnalazione sudi grande importanza, che ha portatoad eliminarlo. Nadia invece ha litigato con Gianmarco ed è scoppiata in lacrime!È stata registrata da poche ore una nuova puntata diche ha visto, il pretendente di, al centro dell’attenzione. Ancora una volta infatti la dama ha dovuto fare i conti con una segnalazione inaspettata che l’ha poi portata ad eliminare. Spazio anche ad Alessio e ad altri volti del Trono Classico ed Over.potrebbe avere una compagna,lo elimina!Da poco è stata registrata una nuova puntata diche purtroppo ha visto al centro dell’attenzione una nuova delusione persi sono seduti al centro dello studio e fin da subito ci sono stati degli attriti tra loro, conche ha accusato il cavaliere di non provare davvero interesse per lei.