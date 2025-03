Dilei.it - Anticipazioni Chi l’ha visto? del 12 marzo: il caso di Mara Favro

Stasera 12Chi? torna con un nuovo appuntamento, come sempre condotto da Federica Sciarelli: in studio sono attesi diversi ospiti per affrontare alcuni dei casi di cronaca che al momento non sono stati risolti, come quello di, i cui resti sono stati trovati vicino al depuratore di Gravere. Si parla anche della morte di Liliana Resinovich e della nuova consulenza, oltre deldi Pierina Paganelli. Nel corso della puntata non mancano gli appelli, le segnalazioni e le richieste di aiuto.Chi?, i casi del 122025Chi? torna in onda stasera 122025, a partire dalle ore 21,20 su Rai3, con una nuova puntata: Federica Sciarelli affronta i fatti di cronaca nera e di attualità con la sua consueta professionalità. Tra i casi, si torna a parlare della scomparsa di: i resti della 51enne sono stati ritrovati presso il depuratore di Gravere, proprio a pochi km dalla pizzeria di Luca Milione, ed è lui, al momento, l’indagato per l’omicidio, pur dichiarandosi innocente.