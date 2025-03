Terzotemponapoli.com - Andujar, ex portiere: “Il Napoli è Pronto a Lottare per lo Scudetto”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Mariano, exdel, si è recentemente espresso sulla situazione attuale della squadra azzurra. In un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, ha condiviso le sue impressioni sulla lotta per loe sulle potenzialità delin vista del finale di stagione.: Ilper la Sfida Finalenon ha nascosto il suo entusiasmo per la squadra partenopea, sottolineando che ila giocarsi lofino all’ultimo. “Lo spero. Sarà dura, perché c’è l’Inter e anche l’Atalanta sta andando forte”, ha dichiarato l’ex. Secondo, il campionato di quest’anno si prospetta molto equilibrato, con diverse squadre che hanno le carte in regola per arrivare fino in fondo. Nonostante la concorrenza, l’ex estremo difensore ha piena fiducia nella qualità del