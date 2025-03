Ultimouomo.com - Andrew Tate è l'ultimo confine superato dal trumpismo

Leggi su Ultimouomo.com

Viene quasi da rimpiangere il mondo di tre anni fa, quandoprovava ad attaccare Greta Thunberg su Twitter: "Fammi sapere a che mail vuoi che ti mandi il dettaglio delle emissioni della mia collezione di auto". "Sì certo, illuminami. Scrivi pure all’indirizzo [email protected] ", ha risposto lei. E non era solo per l’ironia con cui le parole di Thunberg avevano schivato il gancio diper rientrare con un montante da KO, ma anche per il sottinteso smascheramento della sua stessa ridicolaggine: quella di un uomo di quasi quarant’anni, un ex atleta di alto livello, che prova a bullizzare online una ragazza di diciannove flexando le sue macchine potenti.Viene da rimpiangere, appunto, un mondo in cui le cose sembravano così semplici (sì insomma, relativamente semplici).