Metropolitanmagazine.it - Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic, chi sono gli ex mariti di Barbara De Rossi: “Uno mi ha tradito, con l’altro non ero attratta”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Deè felicemente sposata con l’imprenditore toscano Simone Fratini, ha vissuto una vita sentimentale piuttosto movimentata e segnata da diversi amori, a cominciare dai suoi primi due. InizialmenteDesi è sposata nel 1988 con l’ex e preimo marito, di professione operatore di macchina, ma il matrimonio è durato solo due anni ed è terminato nel 1990 per un tradimento. “Ho scoperto che era infedele e non ho retto“, aveva ammesso l’attrice in un’intervista a Storie di donne al bivio. “Mi avevacon una persona del mondo dello spettacolo. Non posso dire chi era, dico soltanto che era un’attrice ma non quelle di cui si è fatto il nome nel tempo”. Un tradimento che non è mai stato perdonato e un matrimonio che, se l’attrice potesse tornare indietro, non celebrerebbe: “L’ho lasciato immediatamente.