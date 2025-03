Ilrestodelcarlino.it - Ancora violenza in zona stazione a Modena: assalito e accoltellato alle spalle

, 12 marzo 2025 – L’ennesimo accoltellamento. L’ennesimo fatto di sangue che, essendo divenuto ormai ‘normalità’, nellaè quasi passato inosservato. Non la brutale aggressione di per sé, quanto piuttosto lo stato di degrado in cui versa il quartiere: qualsiasi gesto preoccupante, ormai, non sorprende più. Parliamo delladi viale Crispi (quindi) all’angolo con Monte Kosica dove ieri mattina, una manciata di minuti prima delle 7 un ragazzo di 25 anni è statosp. Si tratta di un giovane marocchino che, dopo un diverbio, è stato ferito alla scapola sinistra con un’arma bianca appunto. L’uomo è stato trovato a terra sanguinante. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e il 25enne è stato poi trasferito all’ospedale di Baggiovara, dove è stato medicato e ricoverato in medicina d’urgenza con una prognosi di 20 giorni.