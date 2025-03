Dayitalianews.com - Ancora sangue sulle strade del Lazio: 48enne perde la vita dopo lo scontro con un’auto. Era alla guida di una moto. Dinamica al vaglio delle forze dell’ordine. L’incidente mortale lungo via Nomentana a Roma

Incidenteall’alba, inutili i soccorsiUna mattina segnata dtragedia sulla via, dove unha perso lain seguito a un violento impatto tra la suacicletta emobile.si è verificato intorno alle 7:30 di mercoledì 12 marzo, nel tratto fuori dal Grande Raccordo Anulare, all’altezza di Colleverde.Secondo le prime ricostruzioni, la vittima viaggiava a bordo di una Suzuki quando, per causeda accertare, si è scontrata con una Dacia Duster condotta da un 36enne. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo alciclista. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di soccorso l’uomo è deceduto sul colpo.Indagini in corso per chiarire laLa ricostruzione dell’accaduto è ora nelle mani della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano, che ha effettuato i primi rilievi sul posto.