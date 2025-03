Quifinanza.it - Ancora ostriche contaminate da Norovirus, nuovo richiamo del ministero: i lotti interessati

C’è unalimentare a cui è bene che i consumatori italiani prestino attenzione. Ildella Salute, infatti, ha avvertito i cittadini in merito ai rischi derivanti dal consumo di alcunidiconcave che vengono vendute con il marchio Finittica. Al loro interno, si legge nell’avviso dipubblicato nell’apposita sezione del sito del dicastero, è possibile la presenza di, anche noto con il nome di virus del vomito invernale. Per riconoscere i prodottidalvengono forniti dettagli specifici, quali il lotto, il termine ultimo di conservazione, il nome del produttore e lo stabilimento di produzione.RichiamateFinittica, iCosì come riportato nell’avviso dideldella Salute datato 10 marzo 2025, viene disposto ildelleconcave Francia n°1 che vengono vendute nei negozi con il marchio Finittica srlu.