Ilnapolista.it - Ancelotti può sorridere: rientra l’allarme Mbappé. Stasera in campo dal 1?

Kyliansta bene e(ore 21) dovrebbe scendere regolarmente innella sfida di ritorno tra Real ed Atletico Madrid valida per gli ottavi di finale di Champions League. A riferirlo sono i colleghi spagnoli di “El Chiringuito”, i quali affermano che “Carlopotrà contare su Kylianfin dal calcio d’inizio”.Secondo AS ieri, l’attaccante del Real Madridavrebbe potuto essere assente nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico MadridQuesto perché non aveva partecipato ai primi 15 minuti della sessione di allenamento aperta ai media a causa di un infortunio alla caviglia. Invece di allenarsi con la squadra, aveva lavorato individualmente presso le strutture del club.Leggi anche: Slot sulla nuova Champions dopo l’eliminazione: «Primi nella fase a girone ha significato incontrare il Psg.