Ilnapolista.it - Ancelotti e Simeone scontri da record. Si sono affrontati ventisette volte, più che con qualsiasi altro allenatore

Leggi su Ilnapolista.it

Questa sera va in scena l’ennesimo derby di Madrid, il ritorno degli ottavi di Champions. All’andata finì 2-1 pergrazie a una perla di Brahim Diaz. Si tratta del derby numero 27 per. Tra loro sisfidati più di chiunque, lo scrive As che poi rivela anche un dato curioso.Leggi anche: “Brahim Diaz asembra giochi con le scarpe che indossava Michael Jackson in Smooth Criminal” (El Pais)“Nelle lunghe e fortunate carriere di Carloe Diego Pablo, c’è sempre stata una costante comune: girarsi nell’area tecnica e vedere l’dare istruzioni sulla linea laterale avversaria. Hanno messo fra loro alla prova le loro conoscenze come allenatori. Più che con“.minaccia ildi Spalletti di 11 vittorie controLeggi anche:: «superstizioso.