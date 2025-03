Ilgiorno.it - Amministrazione commissariata: "Siamo in attesa dei nostri soldi"

ancora indi ricevere spettanze relative al 2024". Non si placano le polemiche e i disagi dei lavoratori del Comune di Opera. Dopo il cambio al vertice dovuto al commissariamento dell’Barbieri, lo scorso mese di ottobre e l’arrivo del Commissario Prefettizio la situazione non è cambiata per i lavoratori dell’ente. "Pensavamo che il commissario prefettizio potesse svolgere il ruolo di garante anche per quanto riguarda idiritti, la correttezza delle relazioni sindacali e la puntualità dei pagamenti – spiegano i delegati Uil – purtroppo non è così, e ci troviamo a lottare contro i vecchi e già noti problemi. Primo fra tutti: l’immobilismo". Per provare a risolvere le questioni rimaste in sospeso, già un mese fa, le RSU avevano chiesto un incontro al Commissario e al Segretario Comunale.