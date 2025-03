Sbircialanotizia.it - Amici 24: il Serale è in arrivo, nuove sfide e grandi emozioni

Leggi su Sbircialanotizia.it

Siamo a un passo dal gran debutto. La nuova fase di24 è pronta a regalarvi quel brivido di curiosità che nasce quando qualcosa di importante sta per cominciare. Abbiamo seguito per mesi le selezioni, osservando cantanti e ballerini impegnati in prove estenuanti e momenti di puro pathos. Ora che la prima fase si . L'articolo24: ilè inè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.