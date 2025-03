Bollicinevip.com - Ambra Angiolini: amore, delusioni e sincerità

Un passato sentimentale senza rimpianti, passato e presente,non si nasconde e, con la schiettezza che la contraddistingue, torna a parlare della sua vita sentimentale in un’intervista al Corriere della Sera. Dopo la fine della storia con Andrea Bosca, l’attrice sembra aver ritrovato un equilibrio, ma non risparmia frecciate al suo passato. “Forse i miei uomini, tranne uno, erano dei casi umani”, dichiara senza troppi giri di parole, lasciando intendere che non tutti i suoi ex siano stati all’altezza della situazione. Unica eccezione, Francesco Renga, padre dei suoi figli Jolanda e Leonardo, con cui ha costruito un rapporto solido, fatto di rispetto e affetto, ma per gli altri, nessun rimpianto, nessuna nostalgia, solo la consapevolezza di aver chiuso capitoli che non meritano di essere riaperti.