Ambiente volontari a caccia dei rifiuti

Domenica alle 8.30 tutti pronti per il tradizionale appuntamento dedicato alato per l’. L’iniziativa, dal titolo "Sassoferrato pulita – è più facile non sporcare che ripulire", è promossa dall’assessorato all’in collaborazione con le associazioni del luogo, particolarmente sensibili ai temi dell’. Alla "battuta di", finalizzata a ripulire alcune aree del territorio da materiali ingombranti, prenderanno parte anche i ragazzi delle scuole locali e gli studenti del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi dell’Istituto comprensivo. La giornata prenderà il via da piazzale Castellucci, dov’è fissato il raduno dei partecipanti e dove è prevista la colazione. Armati di guanti da lavoro, sacchi e funi, ma soprattutto di tanta buona volontà, gli estemporaneitori disi dirigeranno poi verso alcune zone del territorio comunale, in particolare nella periferia del capoluogo, dove sono stati preventivamente individuati dei siti con accumuli di materiali ingombranti in disuso, abbandonati da persone con scarso senso civico.