Ambiente | salvare il torrente Pesa Vertice a Montelupo fra Autorità di bacino Comune e Consorzio di bonifica

il torrente Pesa che ogni anno, da giugno in poi, in bassa valle sparisce lasciando una distesa di sassi. Questo l'obiettivo dell'incontro, promosso dall'amministrazione comunale di Montelupo, alla quale ha partecipato Gaia Checcucci, segretario dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, insieme ai suoi tecnici. Un incontro per valutare le iniziative da intraprendere sin da subito per tutelare e gestire correttamente la risorsa idrica superficiale e sotterranea della Pesa, tenendo conto delle criticità legate alle magre stagionali anche sotto il profilo degli approvvigionamenti e condividendo l'esigenza di tutelare in via primaria l'ecosistema fluviale