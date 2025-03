Ilfattoquotidiano.it - Ambasciatori della prevenzione di Komen Italia, premiata anche la vicedirettrice del Fatto Quotidiano Maddalena Oliva – Video

C’èdeltra gli “” premiati alla cerimonia “in Rosa – Susan G.” che si è svolta nella SalaLupa a Montecitorio. Presenti alla cerimonia, oltre al fondatore di Susan G.Riccardo Masetti, e alla presidente Daniela Andreina Terribile,il presidenteCamera, Lorenzo Fontana. Tutti coloro che hanno ricevuto il riconoscimento, ha spiegato Terribile, sono stati premiati per il loro impegno nella diffusione dell’importanzasia nella lotta ai tumori al seno che nella tutelasalute femminile. La Fondazione delnegli ultimi anni ha supportatocon delle raccolte fondi dedicate ad alcune tappeCarovana: la carovana ha raggiunto nuove città al nord, al centro e al sud d’per offrire in modo totalmente gratuito tutti gli esami di diagnostica senologica clinica e strumentale per la diagnosi precoce dei tumori del seno.