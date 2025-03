Juventusnews24.com - Amaradio Juve, la mamma Luisa: «Un grande tifoso bianconero, il suo ruolo e l’emozione dopo il gol nel derby: ve lo racconto dentro e fuori dal campo» – ESCLUSIVA

Leggi su Juventusnews24.com

di Nicolò Corradino, lalo racconta inntusnews24: tutte le dichiarazioni sul talentoTra i talenti arrivati allantus Next Gen in estate, e da tenere sott’osservazione, c’è sicuramente Luca, esterno classe 2005 prelevato dal Derthona Calcio. Il talento originario di originario di Arquata Scrivia ha giocato anche alcune partite con laPrimavera mostrando fin da subito maturità e grandi capacità di adattamento. Per conoscerlo maggiormente, siachedalntusnews24 ha contattato inla madre del.Luca come ha vissuto il trasferimento a Torino per unirsi allantus Next Gen? Quali sono state le principali sfide che ha affrontato in questo cambiamento?«Luca ha vissuto il trasferimento conentusiasmo e con la voglia di immergersi in un ambiente che ha sempre sognato sin da bambino, essendo undellantus.