Amanda Lecciso e i pensieri su Iago dopo il Grande Fratello

Erano in molti a fare il tifo perché scattasse la scintilla traGarcia, ma i due in realtà all’inizio si sono anche scontrati e nominati. Quando l’attore spagnolo è rientrato in gioco però le cose sono cambiate e adesso che i due sono fuori vanno anche meglio. Alfonso Signorini si è accorto di una certa intesa e lunedì scorso durante la puntata delha stuzzicato l’ex gieffina, che ha risposto: “Noi eravamo dentro e non capivamo nulla. Ora ho visto tutti i video e ho capito. Prima litigavamo, poi facevamo pace, poi ci nominavamo e poi rifacevamo pace. Però ci vogliamo molto bene con Iaghito. L’ho capito troppo tardi, ma quando è uscito mi è mancato. Quanto mi mancava Iaghito, sono stata felice di riaverlo in casa e di averci passato più tempo“.Signorini ha anche fatto uno spoiler a: “Devi sapere che in un’intervista che uscirà mercoledì’, lei ha confessato per la prima volta che l’unico uomo che ha fatto ilche potrebbe interessarle davvero sei proprio tu“.