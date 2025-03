361magazine.com - Amanda Lecciso dopo il Grande Fratello flirta con Iago? Le sue parole

è stata eliminata ale la scintilla che sarebbe potuta scattare in casa pare sia nata fuori conIn puntata Alfonso Signorini ha anticipato l’interesse diper. La ex gieffina si è dichiarata tra le pagine di Chi e il conduttore ha fatto un po’ da Cupido tra i due in trasmissione confidando all’attore l’interesse dinei suoi confronti. Signorini l’ha stuzzicata e lei ha risposto: “Noi eravamo dentro e non capivamo nulla. Ora ho visto tutti i video e ho capito. Prima litigavamo, poi facevamo pace, poi ci nominavamo e poi rifacevamo pace. Però ci vogliamo molto bene con Iaghito. L’ho capito troppo tardi, ma quando è uscito mi è mancato. Quanto mi mancava Iaghito, sono stata felice di riaverlo in casa e di averci passato più tempo“.