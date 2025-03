Secoloditalia.it - Altro che spaccature, da Giorgetti a Foti governo concorde: riarmo sì, ma mai a scapito di sanità e servizi. Ecco come

Ok al, ma mai adi. Nessun finanziamento della difesa a detrimento dellao deipubblici. Ossia: no a spese per ilche rialzino in modo oneroso il debito pubblico con rischi anche per la stabilità della zona euro. Il ministro dell’Economia Giancarloal question time alla Camera ha fissato i paletti sulle spese per la difesa nel quadro della proposta Rearm Europe della Commissione europea. Concetti che il titolare del dicastero dell’Economia ha chiarito anche ieri all’Ecofin nel quadro della presentazione della proposta italiana sul. E che arrivano nel giorno del via libera del Parlamento europeo al Libro Bianco sul futuro della difesa europea.Difesa,, no a: ma ilconcorda«L’attuale panorama geopolitico è caratterizzato da forte incertezza e complessità che non possono che essere fronteggiati articolando una risposta coerente da parte degli Stati membri dell’Unione europea», ha premesso nelle risposte al Qt a Montecitorio.