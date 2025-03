Alta tensione per la première di Biancaneve la Disney fa la proiezione a porte chiuse | i timori dei fan di Trump e dei contestatori pro Palestina

Leggi su Open.online

Era tutto pronto a Hollywood per ladi, prevista per il 15 marzo, ma secondo quanto rivelato da Variety, il programma è stato fortemente modificato dalle controversie che già da tempo hanno anticipato l’uscita del film diretto da Marc Webb, nelle sale americane dal 21 marzo. A scatenare dissensi il fatto che l’attrice scelta dalla produzione per interpretare la protagonista della nota fiaba dei fratelli Grimm sia Rachel Zegler, statunitense di origini colombiane, quindi unanera. Una scelta che si mette sulla scia di quella presa nel 2023 di affidare ad Halle Bailey il ruolo di Ariel nel remake de La Sirenetta, anche quella ampiamente contestata. Critiche che devono essere arrivate anche ai piani alti della, che infatti ha ridimensionato considerevolmente le celebrazioni per l’uscita del film.