Ilrestodelcarlino.it - Alpinisti morti sul Gran Sasso, aperta un’inchiesta: già ascoltati i primi testimoni

Rimini, 12 marzo 2025 – Dall’esposto all’inchiesta. La procura di Teramo non ha perso tempo e, subito dopo aver ricevuto la richiesta di fare piena luce sulle circostanze che hanno portato alla tragica morte deglidi Santarcangelo Luca Perazzini e Cristian Gualdi, ha aperto un fascicolo di indagine proprio per fare tutte le verifiche necessarie a rispondere alle domande senza risposta dei familiari dei due amicisula fine dicembre. L’indagine, affidata ai carabinieri di Assergi, ha già mosso ipassi, con i militari dell’Arma infatti che hanno acquisito alcuni filmati, anche dei telefonini dei soccorritori, ritenuti di interesse investigativo, oltre ad avere già iniziato anche ad ascoltare leanze delle persone informate sui fatti per ricostruire quei drammatici giorni di fine dicembre.