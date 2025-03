Almamegretta | il Sanacore Live Tour infiamma l’Italia sold out a Napoli e Settimo Torinese

Leggi su Ildenaro.it

È partito lo scorso 7 marzo da Firenze il– 30° Anniversario degli: otto imperdibili appuntamenti nei principali club italiani, tutti concentrati nel mese di marzo, dedicati ai 30 anni di “”, il secondo e iconico album della band, considerato una pietra miliare della loro discografia e uno dei dischi più significativi di un’intera generazione musicale. Dopo ilout del concerto del prossimo 14 marzo a, si aggiunge anche quello di, per ilprevisto per oggi, 11 marzo.Uscito nel 1995, “” univa sperimentazione e tradizione, elettronica ed echi acustici, reggae, dub e canzone popolare, un disco rivoluzionario che quell’anno si aggiudicherà la Targa Tenco come miglior album in dialetto, una delle quattro vinte in carriera dalla band napoletana (1994 – Anima Migrante; 1995 –; 2001 – Imaginaria; 2023 – Senghe).