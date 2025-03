Lanazione.it - All’Università di Firenze si parla di potere. Un convegno con esperti e avvocati

, 12 marzo 2024 – Il prossimo 24 marzo l’Università di, con le Istituzioni Forensi (Consiglio dell’Ordine e Fondazione per la Formazione) e due tra le più prestigiose associazioni Forensi - il Centro Studi Giuridici die l’Associazione InsieMe -, hanno organizzato unsul tema del, in senso lato, e del rispetto del principio di inviolabilità dei diritti della singola persona. “Sono giorni di grande attenzione al mondo giudiziario – si legge nella nota di presentazione – e d’altra parte la tutela dei diritti avviene proprio in quel contesto. La separazione delle carriere è questione che fa discutere ma anche il recente caso Diciotti porta a dover necessariamente porre l’attenzione di tutti sul valore della persona e della sua tutela individuale anche rispetto ale alla forza di quest’ultimo”.