Allerta meteo prorogata in Toscana | nuovo peggioramento

in.Altra pioggia in arrivo in, dove è in vigorecodice giallo.che vienea giovedì 13 marzo.dal pomeriggio di mercoledì 12 marzo con persistente instabilità in modo particolare nelle aree centro settentrionali della regione.La sala operativa regionale della protezione civile estende il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore su territorio regionale (ad esclusione dell’area centro-orientale: Casentino, Valtiberina, Valdichiana, alto bacino dell’Ombrone grossetano) fino alle 14 di giovedì 13 marzo. E quello per rischio idraulico del reticolo principale per il bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese fino alla mezzanotte di giovedì 13 marzo.E ne emette un altro a partire dalle 6 fino alle 18 sempre di domani per vento limitato alle zone appenniniche orientali.