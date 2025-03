Ilcampoonline.it - Allerta meteo arancione per mercoledì 12 marzo

Per la giornata di12sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, più probabili sul settore centro-occidentale, con precipitazioni intense che possono generare diffusi fenomeni di ruscellamento lungo i versanti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e fenomeni franosi, più diffusi sulla fascia montana centro occidentale.Le precipitazioni previste possono generare superamenti della soglia 2 nei corsi d’acqua del settore centro-occidentale. Inoltre non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sul crinale appenninico.Si raccomanda di prestare attenzione e di seguire i canali ufficiali dell’ente per gli aggiornamenti e l’evolversi degli eventi sul sito: https://