Allenamento Juve doppia seduta verso la trasferta di domenica contro la Fiorentina Il report dalla Continassa

La preparazione della Juve a Firenze è passata, nella giornata di oggi, 12 marzo, per una doppia seduta al Training Center. Il gruppo si è ritrovato sia al mattino che al pomeriggio. Nella prima sessione, i bianconeri hanno principalmente affrontato test atletici in campo. Nel pomeriggio, invece, spazio al lavoro sulla forza, in palestra. Domani la preparazione prosegue, appuntamento fissato al mattino.