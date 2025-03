Ilnapolista.it - Allegri è pronto a dire sì al Milan “senza il minimo indugio” (Gazzetta)

Il nome di Massimilianoè accostato algià da un po’ di tempo e con una certa insistenza. Questa mattina ladello Sport scrive che anche al tecnico ex Juve farebbe piacere tornare in una grande piazza italiana come il. Tra l’altroha conquistato con ill’ultimo scudetto dell’era Berlusconi.Adla rosa delpiaceSulladello Sport si legge:Massimilianoda tempo ha chiaro in mente cosa vuole: guidare un altro top club europeo. Meglio se in Italia. E intende farlo da inizio stagione per poter pianificare bene la ripartenza. Anche per questo motivo negli scorsi mesi non sono decollate le trattative con la Roma e con il West Ham. Adesso per lui c’è la possibilità concreta di sedersi sulla panchina del.Max è molto allettato da questa prospettiva e al Diavolo èdi sì,il