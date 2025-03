Tvplay.it - Allegri al Milan, tutto vero: la conferma è di pochi minuti fa

Leggi su Tvplay.it

Massimilianoè il principale candidato a subentrare a Sergio Conceicao sulla panchina del. E’ arrivata un’altra importantesull’indiscrezione che circola ormai da giorni Un finale di stagione da onorare al meglio per il, già a partire dalla prossima sfida di campionato contro il Como che può riavvicinare i rossoneri alla zona europea in una giornata potenzialmente propizia con i concomitanti scontri diretti Bologna-Lazio e Fiorentina-Lazio.al: laè difa – Tvplay.it (Foto Ansa)Ultimo dieci partite di Serie A e semifinali di Coppa Italia dalle quali dipenderà anche il destino di Sergio Conceicao sulla panchina del. Al momento, con la qualificazione in Champions League quasi compromessa, le quotazione dell’allenatore portoghese non sono elevate per la possibile riin vista della prossima stagione.