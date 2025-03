Ilgiorno.it - Allarme valanghe in Lombardia, ecco la mappa del pericolo e i consigli di Arpa

Milano, 12 marzo 2025 -insecondo il centro regionale neve ediche si aggiunge all’allerta meteo gialla per temporali in vigore sino alle 6 di domani, giovedì 13 marzo. . Il problema - viene spiegato dall'agenzia in una nota - sono le "continue nevicate che stanno interessando la regione in queste ore" e che proseguiranno nei prossimi giorni. Grado tre Ilè di grado tre, ovvero “'marcato”, su Retiche, Adamello e Orobie, “moderato” (grado due) su Prealpi Lariane, Bresciane e Bergamasche, debole (uno) su Prealpi Varesine, in una scala europea delcompresa tra uno e cinque (molto forte). Lastroni soffici Sulla regione ci sono problemi di "neve ventata oltre il limite del bosco, con lastroni soffici che saranno di difficile individuazione a causa del ricoprimento determinato dalle nevicate in corso".