Iodonna.it - Alla vigilia dell'uscita del terzo album, radio vega, la cantante si augura che a parlare sia la sua musica e non la sua bellezza

Leggi su Iodonna.it

Dopo la partecipazione a Sanremo 2025 con Fuorilegge, Rose Villain torna con il nuovo, ila sua carriera dal titolo. Al di làa canzone, al Festival ha catturato l’attenzione anche per la sua. La battuta arrivata dplatea nel corsoa prima serata, Si ‘na pret, quando si è presentata sul palco con un abito rosso e i suoi inconfondibili capelli blu, è diventato virale. Adesso Rose, 36 anni, vuole che asia la sua. Rose Villain torna a Sanremo con “Fuorilegge”: passione, emozione e desiderio esplosivo X Leggi anche › Rose Villain, un riferimento a Monica Bellucci nella canzone con Gué Pequeno Rose Villain: «Sanremo? Incredibile, ma l’ho fatto per la»«Per me Sanremo è un’opportunità incredibile, ma l’ho fatto per la», ha dichiarato al Corrierea Sera.