Alla Tirreno-Adriatico 2025 altro successo azzurro | la terza tappa va a Vendrame in volata Alla Parigi-Nizza Almeida batte Vingegaard

Leggi su Sportface.it

Andreafirma il terzotricolore in questache per il momento parla italiano. Dopo le affermazioni di Filippo Gabba e Jonathan Milan, il corridore della Decathlon AG23 La Mondiale si è aggiudicato la, la Follonica-Colfiorito (Foligno) di 239 chilometri, indavanti a Tom Pidcock e Romain Grégoire. In top-10 per l’Italia anche Simone Velasco, Filippo Fiorelli, Samuele Battistella e il già citato Ganna, che è stato ripreso nel finale dopo aver tentato un attacco, ma che in ogni caso anche quest’oggi resta in testaclassifica generale mantenendo la maglia azzurra.Caduta per Jonathan Milana cui non ha preso parte Jonathan Milan, rimasto coinvolto in una caduta a circa 24 km dal traguardo a causa dell’asfalto bagnato per colpa della tanta pioggia caduta in giornata.