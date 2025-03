Gqitalia.it - Alla sfilata di Louis Vuitton un orologio del passato è diventato il nostro nuovo must have

Leggi su Gqitalia.it

Nel 2025ha partecipato per la prima voltaLVMH Watch Week. Lo ha fatto presentando due nuove versione del suo Tambour e - forse a posteriori - per far capire che il mondo dell'orologeria sarebbesempre più una parte importante per la maison. Non a caso in occasione dell'ultimadonna per la collezione autunno-inverno 2025-26 undel tutto particolare ha rubato la scena in passerella.La doverosa premessa è che lo show è stato ambientato all'interno di una stazione ferroviaria. Non un luogo qualunque dunque, se ti chiami, ma un posto evocativo per chi ha fatto del viaggio la sua essenza. Chi conosce la storia del fondatore sa che agli inizi del '900 circa, (1910 ndr)creò la sua prima linea di orologi da viaggio. E che qualche anno più tardi affidòdesigner italiana Gae Aulenti la creazione di un segnatempo che rappresentasse l'impronta disul tempo: nacque così l'da viaggio LV II.