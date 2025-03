Ilgiorno.it - Alla scoperta del fondo antico della biblioteca. Sabato il secondo e ultimo appuntamento

La presidenteCommissionedi Codogno Eleonora Valdonio ha coordinato, domenica, il primo di due appuntamenti,delCivica Popolare-Luigi Ricca di Codogno. "La dottoressa Francesca Colombi, che sta svolgendo un tirocinio in, ci ha guidati, con la supervisione del personalerio, in un percorso affascinantedell’universo femminile fra il XVI e XVIII secolo – dice l’assessore Silvia Salamina –. Tutto attraverso le pagine di alcune preziose opere appartenenti alle nostre collezioni. Abbiamo potuto osservare opere di carattere storico, letterario e scientifico contestualizzando le diverse visioni emergenti, nell’epoca in cui sono state prodotte. E c’è stata la possibilità di toccare con mano i preziosi volumi".