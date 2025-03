Forlitoday.it - Alla parrocchia di Coriano uno spettacolo per raccogliere fondi in memoria di Padre Raffaello Del Debole

Leggi su Forlitoday.it

Domenica 16 marzo il gruppo Scout ex FO 3° di Santa Maria del Fiore presenta la commedia "La Buseja"sala polivalente delladi. Sul palco sale per l'occasione la Compagnia T.P.R. Doppio Gioco di Faenza che mette in scena i tre atti della commedia di Alfredo Visani.