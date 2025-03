Europa.today.it - Alla Libertas Hockey servono i rigori per avere ragione di un coriaceo Verona

Leggi su Europa.today.it

Forlìper battere in trasferta il Cus, penultimo in classifica e ormai condannato ai playout per evitare la retrocessione. I mercuriali mantengono così la quarta posizione, ma dovranno difenderla sabato alle 19.30 in via Ribolle, quando i WarPigs.