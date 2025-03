Lanazione.it - Alla Gruccia la musicoterapia incontra l'estetica oncologica

Arezzo, 12 marzo 2025 – E' stata un'iniziativa di grande valore. Per la prima volta, all'ospedale di Santa Maria, lahato l'. L'evento si è tenuto lunedì scorso e ha visto la presenza del musicoterapista e psicologo Ferdinando Suvini e dell'estetista APEO Gaia Tilli, che hannoto le persone assistite e il personale sanitario in ambito oncologico. L'obiettivo è quello di sostenere i malati nel percorso di cura con progetti finalizzati al benessere psico fisico. "Dal 2012 – ha detto la dottoressa Simona Scali, direttrice dell'UOSD di Oncologia del Valdarno - con il sostegno di ANDOS Valdarno, i progetti di“Musi.curando” e di“T'insegno un trucco: vedersi bene per sentirsi meglio”, vengono proposti ai nostri pazienti come interventi integrati alle principali ed essenziali terapie mediche e si inseriscono a tutti gli effetti nel piano di cura della malattia