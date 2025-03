Alimentazione | gli alimenti vegetali ricchi di ferro

Leggi su Dailynews24.it

Molti pensano che un’basata esclusivamente su prodottipossa comportare carenze nutrizionali, in particolare di. In realtà, le evidenze mostrano il contrario: una dieta vegana offre un apporto disuperiore non solo rispetto a un regime onnivoro, ma persino rispetto a una dieta latto-ovo-vegetariana. ILPRESENTE NEGLI– l.L'articolo: glidi