Ali di pollo mutande ostie sigarette elettroniche | cosa c’è nella lista dei dazi Ue contro Trump – Il documento

Leggi su Open.online

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione europea entra nel vivo. Oggi, mercoledì 12 marzo, sono entrati in vigore ial 25% sull’alluminio e sull’acciaio in arrivo negli Usa. Una tariffa introdotta su preciso mandato di Donalde che colpisce indistintamente tutti i partner commerciali di Washington, Europa compresa. Come ampiamente anticipato, Bruxelles non è rimasta a guardare. Anzi, ha annunciato una serie dimisure volte a spingere l’amministrazione americana a tornare sui propri passi. «Le nostretariffe saranno introdotte in due fasi, a partire dal 1° aprile e pienamente operative entro il 13 aprile», ha annunciato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. L’impatto stimato deieuropei è di circa 26 miliardi di euro, ma quali sono i prodotti i coinvolti? Laè piuttosto lunga.